Sparatoria in panetteria, parla il ragazzo accusato: "L'ho fatto perché mi minacciavano"

Il 21enne Raffaele Mascia, arrestato per l’omicidio di Ivan Disar, 49 anni, e il ferimento del 26enne Pavel Koresko, ha dichiarato di aver agito“minacciato”. L’episodio si è verificato il 15 febbraio all’interno delladi piazzale Gambara a Milano, gestita dal padre dell’indagato.L’interrogatorio e la versione dell’Mascia è stato interrogato nel carcere di San Vittore dal pm Carlo Enea Parodi, davanti al quale ha spiegato di aver perso la testa dopo aver subito minacce dai due uomini. Tuttavia, la testimonianza della donna che era in compagnia delle vittime non confermerebbe questa versione: non vi sarebbero tracce di comportamenti minacciosi da parte dei due ucraini.Secondo le informazioni raccolte, i due uomini avevano bevuto alcune birre all’interno del locale, ma non si erano mostrati molesti o aggressivi.