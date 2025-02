Ilgiorno.it - Sparatoria al campo rom: l’ipotesi di una faida interna e la pista degli incappucciati

Milano, 19 febbraio 2025 – I bossoli forse spostati lontano dal punto in cui sono atterrati e certamente a una distanza inusuale dal sangue che colora di rosso lo sterrato. Le fioriere abbattute da un’auto, dicono i residenti, ma molto più verosimilmente tirate giù di proposito per simulare una scena del crimine tutt’altro veritiera. E poi non una, ma ben tre. I feriti portati in ospedali differenti della zona, nonostante siano parenti strettissimi e si trovino esattamente nelle stesse condizioni: azzoppati dai colpi che li hanno feriti in un caso alla parte alta della coscia e in un altro alla parte bassa di entrambe le gambe. Una serie di stranezze – se non proprio la sequenza di un abborracciato deggio – che fa supporre agli inquirenti che le cose non siano andate come nel raccontoabitanti delrom di via Chiesa Rossa, anche perché alcune versioni – evidentemente non ancora concordate – presentano buchi e contraddizioni.