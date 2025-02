Cityrumors.it - Spara a due turisti israeliani, poi si “giustifica”: “Credevo fossero palestinesi”

A Miami Beach un uomo hato contro un’auto, scoprendo dopo che le vittime erano i “sbagliati”L’episodio ha del surreale. Sia per quanto accaduto, sia per lazione che è stata data. Il protagonista (in negativo) di questa vicenda è un ragazzo di 27 anni, che durante la sua guida per le strade di Miami Beach, ha ben visto di interrompere quello che stava facendo per far partire una caccia all’uomo.a due, poi si “”: “” (Screenshot X) – Cityrumors.itSì, perché l’individuo in questione ha aperto il fuoco contro un’auto con a bordo due persone, convinto erroneamente di trovarsi di fronte aprovenienti da una determinata nazione, la Palestina. E se questo è già di per sé sconvolgente, la “beffa” per l’autore degli spari è stata che solo successivamente ha scoperto di aver sbagliato tutto.