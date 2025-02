Sport.quotidiano.net - Spal, un salvagente può arrivare da Lucca. I rossoneri rischiano una penalizzazione

Leggi su Sport.quotidiano.net

Il successo della Lucchese nel posticipo contro il Perugia ha fatto sprofondare ulteriormente la, che resta a quartultima -5 dalla zona salvezza, ma adesso ha altrettante lunghezze da recuperare anche sui, che hanno agganciato proprio il Grifo a quota 29. La situazione è sportivamente drammatica, ma unpotrebbeproprio da, dove a prescindere dal rendimento della squadra di Gorgone, che ha vinto due gare di fila e tre delle ultime quattro, la situazione societaria è a dir poco surreale. E per la Lucchese sono in arrivo quattro punti didestinati a modificare in maniera sensibile la classifica, ammesso che giocatori e staff tecnico decidano di tenere duro e portare a termine il campionato in queste condizioni. Già, perché il club rossonero non ha rispettato la scadenza della Figc di lunedì scorso, ma non è tutto: il presidente Longo ha rassegnato le proprie dimissioni e dopo la vittoria sul Perugia mister Gorgone ha confermato che gli stipendi non sono stati pagati.