Spaccata al bar scattano i fumogeni | ladro in fuga con le caramelle Decimo colpo in un anno e mezzo

Firenze, 19 febbraio 2025 – Un'altranel cuore della notte. Dopo l’episodio di piazza Pier Vettori, questa volta a finire nel mirino dei malviventi è stato il Bar Bonaiuti di viale Belfiore. "Alle 2.30 è scattato l'allarme con il fumogeno, ma ilè riuscito a entrare nel buco del vetro rotto – racconta la titolare, Denise Louise Bonaiuti, che gestisce il locale insieme alla sorella Debra Ann – È arrivato al banco delle, ma non si vedeva più nulla per via del fumogeno. Ha perso nel locale un coltellino e un accendino, non ha portato via nulla, forse solo un pacchetto di gommose. Noi non lasciamo più niente dentro il bar". Le immagini sono chiare: un uomo con il viso coperto da una mascherina e un cappello ha infranto con un tombino la porta a vetri per poi scappare subito dopo una volta entrato in funzione l'allarme collegato aie alle forze dell'ordine.