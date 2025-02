Ilgiorno.it - Sottopasso lungo la provinciale 107. Mostrato il tunnel in anteprima

Nuovociclopedonale a San Martino in Strada, "il manufatto è stato realizzato e i lavori procedono bene, presto i problemi saranno risolti". La rassicurazione è arrivata ieri, durante un sopralluogo, dal sindaco del paese Andrea Torza, il cui Comune ha cofinanziato l’opera con 260mila euro e dal presidente della Provincia di Lodi Fabrizio Santantonio, ente che ha investito 335mila euro. "Questa operazione è frutto di una positiva collaborazione tra i due enti. Le provinciali 186 e 107 fanno convergere ai margini dell’area urbana di San Martino considerevoli volumi di traffico veicolare, in un contesto che vede anche un intenso movimento ciclopedonale, da tutelare e valorizzare: la messa in sicurezza degli attraversamenti risponde quindi ad esigenze oggettive, soddisfatte con soluzioni efficaci e sostenibili" ha introdotto Santantonio.