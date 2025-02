Quotidiano.net - Sospeso l'obbligo di decantazione per magistrati: riprenderà nel 2026

L'di '' per tre anni senza ruoli di vertice per iche avevano ricoperto ruoli apicali politico amministrativi, viene di fattoe tornerà a decorrere solo dal 31 agosto. Quindi tutti inominati da questo governo, si spiega nell'opposizione, non avranno vincoli una volta rientrati in magistratura. Perché tale vincolo, previsto dalla riforma Cartabia, tornerà ad esistere solo per quelli che assumeranno incarichi dopo l'agosto. A prevederlo è l'articolo 10 del decreto Milleproroghe al comma 8-ter. L'articolo 10, comma 8-ter, prevede, infatti, l'applicazione della riforma in materia di ricollocamento a seguito dell'assunzione di incarichi politico-amministrativi apicali, presso le Amministrazioni Pubbliche titolari di interventi per il PNRR, solo agli incarichi assunti dopo il 31 agosto