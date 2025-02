Lanazione.it - Sos alberghi, mancano i lavoratori: "Portate i curriculum alla nostra sede"

La prima edizione, promossa nel 2019, fu un successo di partecipazione con 500 persone che invasero il Sant’Agostinoricerca di un’occupazione stagionale in vista dell’estate. Cioè l’esatto contrario della seconda edizione allestita nel marzo 2024 all’Osterietta. Ne sanno qualcosa gli albergatori, impalliditi di frontepresenza, nella sezione a loro riservata, di appena una ventina di persone. Immaginarsi,fine, quanti furono i contratti stagionali firmati: qualcuno li contò sulle dita di una mano. Il fatto è che la bella stagione non è così lontanissima e le domande per lavorare nelle strutture ricettive non arrivano. Manca gente interessata a lavorare in cucina, nelle camere o in giardino. Per questo motivo FederMarina di Pietrasanta ha deciso quest’anno di rinunciare all’iniziativa del "Recruiting day".