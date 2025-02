Palermotoday.it - "Sono un carabiniere, suo fratello ha causato un grave incidente": truffano anziana e si fanno dare 7 mila euro

I carabinieri della stazione di Roccamena hanno denunciato due ragazze campane - una 21enne e una 25enne - "per truffa aggravata in danno di anziani". La vittima, una donna di 85 anni, lo scorso 10 dicembre si era presentata in caserma, per formalizzare una querela a carico di ignoti, dichiarando.