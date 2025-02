Ilrestodelcarlino.it - "Sono tornato per rimettermi in gioco"

Non è un volto nuovo, Luca Mazzitelli. Non lo è per il Sassuolo, perché la sua prima apparizione da queste parti risale a quasi nove anni fa, e non lo è nemmeno per Fabio Grosso, che lo allenò nella stagione 2022-23, quella che, ormai è risaputo, il tecnico chiuse riportando il Frosinone in Serie A. In questo senso, pertanto, il ritorno del centrocampista romano in neroverde, per quanto probabilmente inatteso, non può certo essere considerato sorprendente, considerando il passato. Più curioso, casomai, è che Mazzitelli, proveniente dal Como (11 presenze, ma solo tre da titolare, e un gol, in rovesciata contro la Lazio), abbia deciso di scendere di categoria, anche se sarà solo per pochi mesi, in una squadra che a centrocampo non manca di interpreti di livello, da Thorstvedt a Boloca, passando per Obiang, Ghion, Iannoni e Lipani, e dove il posto da titolare non è assicurato: "– ha raccontato il centrocampista, presentandosi ai canali del club – perché so come lavora la società e conosco i suoi obiettivi.