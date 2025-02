Ilfattoquotidiano.it - “Sono innocente, non ho ucciso Michele Della Malva”, la mantide di Parabiago respinge l’accusa di omicidio

, non ho“. Adilma Pereira Carneiro, già accusata di essere la mandante dell’del compagno Fabio Ravasio e ora indagata in concorso con Maurizio Massè per l’del secondo marito morto nel dicembre 2011 a Mesero,tutte le accuse. La 49enne, chiamata ladi, ha risposto per cinque ore alle domande del pm di Busto Arsizio, Ciro Caramore. “La mia assistita rigetta le accuse – dice Edoardo Rossi, avvocatodonna già a processo per l’di Ravasio, travolto da un’auto ail 9 agosto scorso e per cui erano eseguiti sei fermi– È provata ma ha risposto a tutte le domande dando la sua versione. Che è sempre coerente: è”. Il legale aggiunge che con “Massè non c’è mai stata alcuna relazione e la signora Pereira Carneiro non ha avuto alcun ruolo nella morte del marito”.