Ilfattoquotidiano.it - “Sono cose del passato. Ne ho fatto uso, ma non l’ho mai venduta”: Rita De Crescenzo a processo per traffico di droga e spaccio

Decon l’accusa di averparte di una associazione finalizzata allo smercio di cocaina, tra i vicoli del Pallonetto di Santa Lucia, a Napoli. Oggi, mercoledì 19 febbraio, era in programma la requisitoria del pubblico ministero, ma l’udienza è stata rinviata per un impedimento da parte di un avvocato, come scrive Il Mattino.La testata fa sapere che la tiktoker, recentemente al centro della cronaca per il caso del turismo d’assalto a Roccaraso, “viene ritenuta responsabile di aver procacciato acquirenti per il presunto capo della organizzazione, vale a dire Bruno Pugliese, ma anche di averda tramite per la vendita al dettaglio della sostanza stupefacente ai rispettivi clienti”. Accuse, queste, che fanno riferimento a fatti risalenti al 2015.Nel corso di tale, “Riesame e Cassazione avevano annullato alcune misure cautelari, per carenza di gravi indizi”.