Quotidiano.net - Sondaggio Kiis: il 57% degli ucraini approva Zelensky, in aumento rispetto a dicembre

Circa il 57%si fida di Volodymyre nel'operato, secondo unpubblicato oggi e condotto dal Kyiv Institute of Sociology () fra il 4 e il 9 febbraio, segnando un incremento di 5 punti percentualiall'ultimodi. Un 37%interpellati invece non ha fiducia in lui, ma inla percentuale era del 39%. Lo scrivono i media, fra cui il Kyiv Independent, sottolineando come il dato smentisca quanto affermato proprio i primi di febbraio da Donald Trump, secondo il quale - asserzione non suffragata da alcuna fonte, nota il sito news ucraino - il tasso dizione perera del 4%. "Se gli alleati e i partner internazionali (dell'Ucraina) sono preoccupati circa la legittimità del presidente nel contesto di possibili negoziati di pace e insistono sulla tenuta di elezioni, dal punto di vistastessi cittadininon ci sono problemi al riguardo", ha commentato i risultati delil direttore dell'istituto, Anton Hrushetskyi, a proposito delle mancate elezioni presidenziali che si sarebbero dovute tenere nel maggio del 2024 ma impossibilitate dalla guerra e dalla legge marziale in vigore, come previsto dalla Costituzione ucraina.