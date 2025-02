Firenzetoday.it - SONDAGGIO / Fiorentina, Gudmundsson ancora ko: lo riscatteresti a giugno?

Leggi su Firenzetoday.it

Dopo il nuovo infortunio di Albertin casasalgono i dubbi riguardo al suo riscatto. L'islandese si sta rendendo protagonista di una stagione non esaltante, sia per i tanti infortuni avuti fin dal suo arrivo, sia perché quando Palladino lo ha messo in campo ha deluso dal.