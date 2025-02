Lanazione.it - Sommocolonia. Sarà valorizzato il percorso storico

Il comune di Barga investirà 165mila euro in un progetto di valorizzazione di une culturale che dal Duomo arriva fino a. Questo è reso possibile dai bandi di Città Murate. Barga ha ottenuto un finanziamento di 132mila euro che, con un’ulteriore compartecipazione dell’amministrazione comunale per 33mila euro, permetterà di sostenere una operazione volta a valorizzare il centrodi Barga e il Borgo di. Ma anche a recuperare e valorizzare altri beni architettonici come l’antica filanda di Villa Gherardi, al centro di questo progetto. L’operazione, finanziata dalla Regione Toscana, rientra appunto nell’ambito degli interventi delle città murate e le fortificazioni della Toscana e finanzia il progetto ideato dal Comune di Barga circa il-culturale "Sulle orme della linea gotica" tra il Castello di Barga eper la valorizzazione e la promozione della cultura e della storia locale.