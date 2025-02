Ilfattoquotidiano.it - Solo la fermezza può salvare in extremis l’Europa dall’aggressione concertata del duo Putin-Trump

La valanga che in ungiorno si è riversata sulè stata di enorme potenza, ma non imprevedibile in quanto annunciata nella virulenza scomposta della campagna elettorale die nello sguaiato, roboante discorso dell’insediamento.La conferenza di Monaco è stata usata dal vice di, lodato dal capo per la brillantezza dell’intervento, come una ribalta mondiale per squadernare il nuovo ordine previsto dalla “golden age”iana: nel mondo alla rovescia imposto con la forza, e contro i più elementari fondamenti del diritto, la minaccia peggiore per la stabilità dell’Occidente e dunque degli Usa viene dall’aveva già enunciato chiaramente: “non bisogna guardarsi tanto dai nemici quanto dagli alleati”. Soprattutto se ai “nemici” comesi è da sempre legati da un patto sotterraneo di mutuo soccorso per negare e coprire le rispettive manipolazioni e infamità nella piena condivisione del metodo gangsteristico come bussola della politica interna ed estera.