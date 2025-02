Dailymilan.it - Solidità Cardinale: il Milan chiude in utile e guarda avanti

Leggi su Dailymilan.it

Laeconomica e finanziaria creata da Gerrymette al sicuro ilche ora puòrecon fiduciaC’è un’aria di rinnovata fiducia aello. Merito non solo delle emozioni che il campo sa regalare, ma anche di unafinanziaria che, per il secondo anno consecutivo, permette aldire al futuro con ambizione e ottimismo. Il club ha infatti chiuso il bilancio in, un segnale inequivocabile di come la gestione oculata della proprietà RedBird stia portando i suoi frutti, e i ricavi da record costituiscono un pilastro fondamentale per le future aspirazioni sportive del Diavolo. Ci rivolgiamo direttamente a voi, cari tifosi, perché questi risultati non sono solo numeri, ma rappresentano la base su cui costruire unsempre più competitivo e vincente.