It.insideover.com - Soldi Ue a Tv e giornali: l’imbarazzante (ma non nuovo) silenzio di Von der Leyen

Leggi su It.insideover.com

Pfizergate e mancanza di trasparenza: Lo scandalo Pfizergate ha evidenziato la scarsa trasparenza dell’UE, con messaggi privati tra Von dere Bourla su contratti vaccinali mai divulgati.Fondi ai media: Recentemente, 132,82 milioni di euro sono stati destinati ai media in vista delle elezioni europee, gestiti da von dere Metsola tramite Havas Media France, evitando trasparenza diretta.da Bruxelles: Von dere Metsola si rifiutano di rivelare dettagli sui destinatari, importi e scopi dei fondi, limitandosi a procedure burocratiche o giustificazioni vaghe.Critiche al Parlamento europeo: L’eurodeputato Sonneborn ha denunciato lo spreco di denaro pubblico per influenzare l’opinione, suggerendo di rispettare invece i cittadini.Meccanismo opaco: Il contratto con Havas, che include pubblicità nonostante l’UE non venda prodotti, permette di mantenere anonimi pagamenti e destinatari, alimentando sospetti di opacità.