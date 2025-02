Dailymilan.it - SOCIAL – Milan, Theo Hernandez chiede scusa… le parole che servono a poco! Il post

Leggi su Dailymilan.it

Sui, arrivano le scuse del terzino delche si è scusato con la squadra e con i tifosi,ndo di rialzarsi tutti insieme.Ilè uscito dalla Champions League per l’ingenuità commessa dae anche dalle scelte di Sergio Conceicao che con i suoi cambi ha compromesso ulteriormente la partita del Diavolo. Oltre il danno anche la beffa per aver gettato al vento per la seconda volta la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League e per aver detto addio agli 11 milioni che sarebbero arrivati dal passaggio del turno.Dopo il brutto errore che è costato l’eliminazione dalla Champions League, il terzinosi è scusato sul suo profilodopo il cartellino rosso che ha lasciato la sua squadra in dieci nella sfida contro il Feyenoord nel ritorno dei playoff.