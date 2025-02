Secoloditalia.it - Smart Working, la sfida degli spazi: il 60% degli italiani lo vuole, ma chiede ambienti migliori

Leggi su Secoloditalia.it

Locontinua a conquistare il favore, ma con una nota dolente: glidi lavoro non sono sempre all’altezza delle esigenze. È quanto emerge dal report Bigda per Phygispace, presentato nelloo Copernico Repubblica durante l’evento “Persone,e Innovazione: creare valore nell’organizzazione del futuro“. Lo studio, condotto tra il 14 novembre 2024 e il 14 febbraio 2025, ha analizzato oltre 62.400 menzioni online e più di 210.000 interazioni, restituendo un quadro chiaro sulle tendenze e le criticità di questa modalità lavorativa sempre più diffusa.A più della metàpiace loIl dato più significativo? Il 60% delle conversazioni sul tema esprime un giudizio positivo. Il lavoro agile viene apprezzato per la flessibilità, la possibilità di una migliore conciliazione tra vita privata e professionale e il suo impatto positivo sulla sostenibilità.