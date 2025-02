Sma Road Safety, in Germania la sicurezza stradale è Made in Campania

Leggi su Ildenaro.it

L’azienda campana SMA, specializzata nella produzione di dispositivi salvavita dedicati allapassiva, ha avviato un’importante collaborazione con VSB infra GmbH & Co. KG per distribuire inle proprie soluzioni più innovative, quali gli attenuatori d’urto Leonidas ed Ermes.Questa collaborazione segna una tappa fondamentale nella strategia di SMA di ampliare la propria presenza in, finora circoscritta alla fornitura di attenuatori d’urto sviluppati per proteggere conducenti e lavoratori, in prossimità dei cantieri stradali. L’obiettivo di consolidare la posizione dell’azienda campana nel mercato tedesco si concretizza, quindi, nell’aumentare il numero di dispositivi salvavita permanenti, a partire dalla recente installazione dell’attenuatore d’urto Leonidas 110P sulla B66, nei pressi di Leopoldshöhe, in Nord Reno-Westfalia.