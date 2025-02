Tpi.it - Skyscraper: tutto quello che c’è da sapere sul film

: trama, cast e streaming delsu Italia 1Questa sera, mercoledì 19 febbraio 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in ondadel 2018 scritto e diretto da Rawson Marshall Thurber. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.TramaL’agente Will Sawyer è costretto a lasciare l’FBI, dopo molti anni di servizio, per aver perso una gamba a causa di un’esplosione. Sawyer comandava una squadra di agenti speciali, specializzati nella liberazione di ostaggi, ma un uomo, barricatosi in casa con moglie e figli, nel momento dell’irruzione e mentre Sawyer cercava di neutralizzarlo, si era fatto saltare in aria. L’agente Sawyer viene operato da quella che poi sarà sua moglie Sarah. Dopo il flashback iniziale, le scene ci mostrano Sawyer trasferito a Hong Kong, con tutta la famiglia: Sarah e i figli Georgia e Henry.