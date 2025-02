Skyscraper | dal cast al finale tutte le curiosità sul film con Dwayne Johnson

Leggi su Cinefilos.it

: dalallesulconDivenuto una vera e propria icona did’avventura e d’azione, nel 2018 l’ex wrestlersi è cimentato come protagonista dell’adrenalinico(qui la recensione). Scritto e diretto da Rawson Marshall Thurber, che aveva già lavorato conper Una spia e mezzo, ilsi è affermato come uno dei blockbuster di maggior richiamo del suo anno, coniugando al suo interno grandi emozioni ed esplosivi effetti speciali. La presenza dell’attore è stata poi fonte di garanzia per i suoi fan, consapevoli del talento dinello scegliere con cura i suoi progetti. Il tutto è impreziosito dalla presenza come direttore della fotografia di Robert Elswit, premio Oscar per Il petroliere.Con una trama vagamente ispirata al primodella saga di Die Hard,è da subito stato un progetto che ha attratto numerosi studios cinematografici.