SITTING VOLLEY – Si assegna la Coppa Italia 2025! Ospiti Monica Tartaglione e Anna Ceccon

Nel cuore dell’azione paralimpica, ilsta guadagnando sempre più attenzione come sport che promuove l’inclusività e la competizione a livelli elevati. In questa intervista esclusiva, Alice Liverani conduce una conversazione con due protagoniste del mondo del, responsabile regionale FIPAV per ile membro della dirigenza della squadra Cedacri Giocoparma VC Cesena , e, capitana della squadra, di Parma, con origini vicentine, che ci racconta la sua esperienza nel mondo della pallavolo adattata . In vista dellaFemminile , che si terrà a Rimini il 21-22 febbraio, nell’ambito della 47esima Assemblea Nazionale FIPAV, scopriremo come si preparano le atlete per uno degli eventi più attesi del panorama paralimpico .