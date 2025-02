Siti web italiani ancora sotto attacco

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

9.00 Terzo giorno di cyber-attacchi contro: nel mirino istituti finanziari e dell'industria delle armi. Si tratterebbe anche oggi di gruppi filo-russi. L'Acn Agenzia per cybersicurezza nazionale si è attivata con alert e mitigazione. Il dg dell'Agenzia, Frattasi, dice al Corriere della Sera: "Non sono in grado di dire se ci sia un mandante politico. Certamente gli attacchi hanno chiara ispirazione ideologica. I filo-russi di NoName057 li conosciamo bene, almeno da due anni. In calo la loro dannosità".