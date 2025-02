Ilrestodelcarlino.it - Sisma, querelle sui fondi. Scintille tra il Pd e Castelli

Ok dal Governo al Commissario alla ricostruzione al quale è stato affidato il compito di accelerare le procedure nei territori umbri e marchigiani colpiti dai sismi del 2022 e 2023, applicando le stesse modalità già adottate per il cratere sismico del 2016. Dopo quasi nove anni di ricostruzione ancora in corso, molti hanno però giudicato il provvedimento come un rischio per le risorse destinate ai comuni colpiti nel 2016-2017. Come il Pd piceno che parla apertamente di "scippo" in merito ai "90 milioni di euro destinati alla ricostruzione, una somma ingente che il governo ha deciso di sottrarre ai cittadini colpiti dalper dirottarla su altre emergenze. L’emendamento di Fdi approvato in Commissione, inizialmente prevedeva un ipotetico reintegro deia partire dal 2027, una soluzione già di per sé discutibile; ma nel testo definitivo questa previsione è stata cancellata, i cittadini si trovano a fare i conti con gli accolli a causa dello stop al Superbonus nel cratere.