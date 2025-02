Lapresse.it - Siracusa, smaltiti 500 chili di cocaina: elicotteri e mezzi blindati per trasportarla

Sono statidalla guardia di finanza i 500dipura sequestrati lo scorso settembre a largo delle coste orientali della Sicilia. L’operazione delle fiamme gialle del Comando Provinciale di Catania, in collaborazione con la componente specialistica “Antiterrorismo e Pronto Impiego” e con i finanzieri del Gruppo Aeronavale di Messina, ha evitato che la droga finisse nelle mani di gruppi criminali che avrebbero guadagnato circa 100 milioni di euro dalla sua commercializzazione. La sostanza è stata trasportata fino a un impianto di termodistruzione in provincia di, scortata da. Nell’operazione sono stati colti in flagranza i 5 membri dell’equipaggio a bordo della nave che trasportava la, per il reato di “produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope”, aggravato dall’ingente quantitativo.