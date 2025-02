Dayitalianews.com - Siracusa, il muletto si ribalta: grave un operaio 56enne

Leggi su Dayitalianews.com

Unno di 56 anni è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Cannizzaro di Catania dopo un incidente sul lavoro avvenuto nel pomeriggio di ieri. I medici hanno riscontrato diversi traumi. Stando a una prima ricostruzione, l’uomo si trovava alla guida di unmentre svolgeva alcune operazioni all’interno di un’azienda agricola nella zona sud di, quando, per cause ancora da chiarire, il mezzo si sarebbeto. I soccorsi sono stati immediati e l’è stato trasportato in elisoccorso a Catania. La Procura diha aperto un’inchiesta e la polizia sta indagando per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.L'articolo, ilsiunproviene da Dayitalianews.