Sintomi vasomotori in menopausa, perché nascono e quanto ne sanno le donne

Più di una donna su due pensa di conoscere abbastanza la. Ma sostanzialmente si “accontenta”. E comunque va in cerca di punti di riferimento. Insomma, l’informazione sullac’è (il 56% delleritiene di essere sufficientemente informata), ma rimane superficiale e veicolata dall’esperienza di amiche, familiari (74%), siti internet (62%) e dialogo con il ginecologo (65%) o con il medico di famiglia (39%).Sono alcuni dei dati che emergono dall’indagine “Lanella vita delle” promossa da Fondazione Onda – Osservatorio Nazionale sulla salute della Donna e Genere a cura di Elma Research, per indagare il vissuto e la percezione che leassociano alla, capire le aspettative e i timori generati da questa condizione e individuare l’impatto dei, in particolare vampate di calore e sudorazioni eccessive, sulla qualità della vita.