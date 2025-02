Ilveggente.it - Sinner, troppe coincidenze: la verità sulla Kalinskaya

Jannik, finalmente è chiaro come stanno le cose: ecco tutta lasul suo attuale rapporto con la collega Anna.Non potrà allenarsi nei campi ufficiali della Federazione. E neanche, per la, in quelli ad essa affiliati. Non gli resta altro da fare, dunque, che guardarsi intorno e individuare una soluzione alternativa che gli dia la possibilità sia di allenarsi per i prossimi tre mesi, che di farlo con dei partner d’eccezione ormai fuori dal giro del circuito ufficiale.: la(AnsaFoto) – Ilveggente.itSì, la squalifica relativamente alla quale Janniksi è accordato con la Wada include, purtroppo, anche queste limitazioni. Ed è per questo motivo che, stando ai rumors, il numero 1 del mondo avrebbe deciso di trascorrere questi durissimi 90 giorni negli Emirati Arabi, più precisamente a Dubai.