Thesocialpost.it - Sinner, la Wada allo scoperto: “Non c’è mai stato doping, abbiamo controllato tutti i test di un anno”

Leggi su Thesocialpost.it

Il caso di Jannikcontinua a far parlare, soprattutto dopo la squalifica di tre mesi che ha suscitato non poche polemiche. La sanzione è stata il frutto di un accordo tra il tennista italiano e la, riguardo a una positività per Closterbol risalente al marzo 2024.Ora, per dissipare ogni dubbio sulla vicenda, è intervenuto Ross Wenzel, General Counsel dell’Agenzia Mondiale Anti, spiegando nei dettagli la posizione dell’organismo. E sono rivelazioni che lasciano sconcertati, perché Wenzel ha chiarito subito che “non c’è mainessun“. Era? Perché la “persecuzione” contro il tennista italiano?Un’indagine scientifica approfonditaIn un’intervista, Wenzel ha sottolineato che l’indagine condotta dallaè stata “significativa dal punto di vista scientifico”.