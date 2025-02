Sindaco di Grosseto con ministro Schillaci | Maggiore attenzione per la Maremma

Leggi su Corrieretoscano.it

– IldiAntonfrancesco Vivarelli Colonna ha incontrato a Roma ildella Salute Orazio. Vivarelli Colonna: “Si è trattato di un colloquio cordiale. Ho riportato alle criticità riscontrate sul nostro territorio. L’ho fatto nella duplice veste die di presidente del Coeso società della salute. Sul nostro sistema sociosanitario locale pesa una considerevole carenza di personale medico, infermieristico e di addetti ospedalieri. Un vuoto che acquisisce una dimensione ancor più grave nel periodo estivo, quando al notevole incremento della popolazione che gravita nel nostro territorio comunale non corrisponde un’altrettanto adeguata crescita nella dotazione organica negli ospedali e nei presìdi sociosanitari. In Toscana viviamo in un sistema Firenze centrico, in cui l’ambito sanitario è del tutto fagocitato da scelte che non vanno nel solo e pieno interesse dei cittadini dei singoli territori, ma che seguono anche logiche di tipo politico e dinamiche, dispiace dirlo, spesso inclini a favorire un’area regionale a scapito di un’altra”.