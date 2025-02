Anteprima24.it - Sindacalista aggredito dal presidente della Provincia: la posizione della CGIL

Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Domenico Raffa, FPBENEVENTO e Alfredo Garzi, FPCAMPANIA. “Nella mattinata del 18 febbraio 2025 presso la Rocca dei Rettori, sede, un dirigente sindacaleFPè statodallo stessodell’ente nel mentre espletava un compito inerente il proprio mandato di. Un fatto grave e vergognoso che ci rattrista e ci indigna in quanto messo in atto proprio da un uomo delle istituzioni, che dovrebbe garantire un contegno quantomai opportuno, unadi terzietà rispetto alle dinamiche sindacali; un amministratorecosa pubblica che, in quanto tale, dovrebbe egli stesso incarnare quei princìpi e valori democratici con la giusta disciplina dialettica e invece, abdicando al proprio ruolo questo signore ha ceduto ai più bassi istinti intervenendo in modo scomposto, aggressivo e violento contro un dirigente sindacale colpevole di svolgere l’attività sindacale in vista del rinnovo delle RSU del pubblico impiego del 14/15 e 16 aprile 2025.