SINALUNGA-TORRITA

"Ingiusto chiedere soldi ai cittadini per il ponte provvisorio". Così Mattia Savelli (nella foto) e Emmanuele Andreucci consiglieri comunali didi Siena: "Riteniamo assolutamente ingiusto – lamentano – chiedere contributi a cittadini e imprese, che già pagano le tasse, per garantire un collegamento durante i lavori di rifacimento del ponte sul torrente Foenna che collegadi Siena e Bettolle. La Provincia, guidata dal centrosinistra, dimostra per l’ennesima volta assoluta inadeguatezza nella gestione delle poche competenze che la riguardano". Il ponte ha la circolazione alternata da anni e già nel 2022, a, fu presentata dal gruppo Alleanza peruna interrogazione sul tema a cui fece seguito un’interrogazione in Provincia da parte di Gianfranco Maccarone.