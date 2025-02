Davidemaggio.it - Simona Ventura rinuncia al nuovo show di Rai2

Meglio il certo che l’incerto, anzi l’Ignoto. Proprio come iladventure game di. Davide Maggio è in grado di anticiparvi che, scelta dal broadcaster per la conduzione, ha deciso di rifiutare iladventure game di, in onda nell’autunno 2025.Il motivo è legato all’impossibilità di conciliare gli impegni già in essere (Citofonaree Che Tempo Che Fa) con il. Per prendere parte alle registrazioni del reality on the road, che si terranno in Calabria a marzo,avrebbe dovutore a sei puntate di entrambi i programmi.In più, aggiungiamo noi, c’è da considerare l’incognita legata all’effettiva riuscita del progetto ad alto rischio tant’è che fino all’ultimo abbiamo nutrito dubbi sulla realizzazione vera e propria. In questo genere di programmi poi la conduzione spesso passa in secondo piano.