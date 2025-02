Liberoquotidiano.it - Silicon Box: Stantec e Drees&Sommer partners per la fabbrica a Novara

Leggi su Liberoquotidiano.it

Semiconduttori, gruppo attivo nella progettazione sostenibile in ambito ingegneristico, architettonico e ambientale, insieme al partner Drees & Sommer sono stati scelti daBox per il nuovo impianto da 3,2 miliardi in Nord Italia, a, all'avanguardia per l'assemblaggio e il collaudo di semiconduttori.sarà responsabile del coordinamento generale, della progettazione architettonica e paesaggistica delle aree uffici e delle aree esterne, delle infrastrutture oltre che tutti i servizi di permitting e autorizzazioni. Drees & Sommer, attivo nei servizi di consulenza e implementazione per i mercati immobiliare, infrastrutturale e industriale, fornirà servizi di ingegneria industriale, strutturale e meccanica, architettura nonché servizi di progettazione di camere bianche/dry room per gli edifici di produzione e di centrali tecniche.