Lanazione.it - Sicurezza urbana, la sindaca Bugetti lancia il Forum di ascolto e di tutela

Leggi su Lanazione.it

Prato, 19 febbraio 2025 - Si chiama "die di" l’organismo a cui laIlariavuole affidare un’azione di prossimità per individuare problematiche in tema di, conflittualità sociale e mal frequentazioni che solo chi vive il territorio può conoscere. Il lancio del Progetto dellaIl progetto è statoto stamani, 19 febbraio, dalla prima cittadina al convegno “Lae le sfide sulle città invisibili”, organizzato dal Comune di Reggio Emilia in collaborazione con ilitalianoper confrontarsi sulle progettualità che le pubbliche amministrazioni possono mettere in campo con un approccio integrato per governare e limitare fenomeni complessi che abitano le nostre città e possono condizionare l’uso degli spazi pubblici.