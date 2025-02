Siciliaauto in una scarpata | un ferito

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

1.09 Il Soccorso Alpino e Speleologico siciliano è intervenuto nella notte a Montelepre per salvare due turisti tedeschi, caduti in unacon il loro fuoristrada. La coppia,lui 40 anni,lei 34, cercava un luogo per accamparsi nella zona di Montagnalonga.Nel tentativo di superare l'area piena di buche e profonde pozzanghere,con la donna che cercava di guidare a piedi il compagno rimasto al volante,il mezzo è finito fuori strada precipitando per una decina di metri. L'uomo ha riportato un trauma cranico,