Si schianta contro un muretto, grave 35enne a Martinengo

. Gravissimo incidente martedì poco dopo le 22 a. Dalle prime ricostruzioni, una Volkswagen T-Rox con al volante una ragazza di 35 anni si sarebbetailche delimita un’abitazione in via Cortenuova a.Le condizioni della donna sarebbero gravi, visto che è stata soccorsa e trasportata in ospedale a Brescia in codice rosso. Sul posto oltre all’automedica e all’ambulanza anche l’elicottero del 118, i vigili del fuoco di Romano che l’hanno estratta dall’abitacolo e i carabinieri di Treviglio Seguono aggiornamenti