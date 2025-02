Ilrestodelcarlino.it - Si fingono marescialli e chiedono soldi al telefono: truffa sventata dai carabinieri

Offida (Ascoli), 19 febbraio 2025 – Il tempestivo intervento deidella stazione di Offida (Ascoli Piceno) ha permesso di sventare unae denunciare due cittadini di origine campana.daiIl fatto risale a ieri, allorquando i militari della locale stazione, a seguito di diverse segnalazioni pervenute al Numero unico di emergenza 112, hanno ricevuto segnalazioni da parte di alcuni anziani che riferivano di contatti telefonici di sedicentideiche chiedevanoe oro per aiutare i propri congiunti rimasti coinvolti in incidenti stradali. Ihanno tempestivamente attivato un efficace piano di ricerche, attraverso la centrale operativa della Compagnia di San Benedetto del Tronto, che ha permesso di individuare un’autovettura che si aggirava in maniera sospetta nel centro storico.