Ferraratoday.it - Si fingono corrieri e trafugano merce per 75mila euro: scatta il blitz dei carabinieri

Leggi su Ferraratoday.it

Si sono spacciati per, trafugandoper. Ma per due soggetti sonote le manette con l’accusa di truffa in concorso e falso materiale. Protagonisti due uomini di origine campana, in ‘trasferta’ nel Ferrarese.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayNello.