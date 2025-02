Thesocialpost.it - Sheryl Crow, la cantante rinuncia alla sua Tesla per protesta contro Musk

Leggi su Thesocialpost.it

Laha annunciato su Instagram di aver venduto la suae di aver donato l’intero ricavatoNational Public Radio (NPR) in segno diElon. Nel video pubblicato sui social,ha spiegato la sua decisione con un messaggio chiaro: “Arriva un momento in cui devi scegliere da che parte stare: addio,.”Lae l’amministrazione TrumpLa scelta dellaè legata al ruolo di Elonnell’amministrazione Trump e ai tentativi di definanziare NPR attraverso il Department of Government Efficiency (DOGE), organismo guidato proprio dal CEO die SpaceX.Il malcontento nei confronti dicresce anche tra i proprietari delle auto elettriche. In diverse città americane, tra cui New York, Seattle e Kansas City, si sono svolte manifestazioniil sostegno del magnate a politiche di estrema destra eriduzione della spesa pubblica da parte dell’ex presidente Donald Trump.