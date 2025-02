Genovatoday.it - "Sguardi sul Mare", mostra di Maria Grazia Dallera al Galata Museo del Mare

Leggi su Genovatoday.it

Aldelgiovedì 20 febbraio prende il via lasul" di, che sarà visitabile fino al 9 marzo 2025. Prosegue nel frattempo "GIANO no race for u man" di Angelo Orazio Pregoni, fino al 13 marzo 2025. Due percorsi artistici diversi, ma.