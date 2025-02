Linkiesta.it - Sgonfiare la sala per gonfiare la cucina, la strategia di Raw

Dalla comunicazione alla ristorazione, Petra Cucci, una delle due anime di RAW Restaurant insieme al socio Antonio Catalano, ha ragionato a lungo sul valore del servizio sia nel suo precedente impegno come addetta stampa di tanti ristoranti, sia oggi nella sua nuova avventura imprenditoriale. Adesso partecipa al nostro dibattito sullae ci spiega come nel suo locale le figure che lavorano a contatto con il pubblico e inabbiano ruoli più sfumati rispetto ad altre realtà di impostazione tradizionale. Credere in un nuovo modello e metterlo in atto è una strada che tanti stanno intraprendendo per cambiare le regole che hanno messo in crisi il comparto, trovando nuovi modi di valorizzare il mestiere e immaginando nuove dinamiche che attirino i giovani invece di allontanarli. Ecco che cosa ha scritto per noi.