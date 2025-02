Lanazione.it - Sfondano vetrata alla farmacia con l’automobile

Nottata col botto per laComunale di via Battelli, dove poco prima della mezzanotte di ieri un’auto ha spaccato unadurante un furto. Intorno alle 23:39, infatti, alcuni malviventi a bordo di una macchina, si sono lanciati contro una delle vetrate, distruggendola e danneggiando alcuni espositori e il bancone che si trovava proprio dietro al vetro. In pochi istanti i ladri hanno divelto e scassinato una delle casse automatiche, dal contenuto stimato di circa 1.000 euro, ossia il fondo minimo. Non contenti, i malviventi hanno provato a rubare anche la seconda cassa, ma il tentativo non è andato a buon fine anche grazie all’intervento del Corpo Guardie di Città che, allertato immediatamente dall’rme antifurto del negozio, ha mandato sul posto due autopattuglie a ispezionare la zona.