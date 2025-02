Liberoquotidiano.it - Sfida senza paura, se anche Paul Newman si scaglia contro gli scioperi

Rete 4 ore 16.30 Con, Henry Fonda e Lee Remick. Regia di. Produzione USA 1971. Durata: 113 minuti LA TRAMA Nell'Oregon è in atto un massiccio sciopero dei boscaioli che minaccia di paralizzare le fornitura di legname alle grandi segherie. Una famiglia di legnaiuoli però non ci sta. Ha un contratto per la fornitura e intende rispettarlo. Il patriarca e il figlio maggiore decidono di portare i tronchi a valle nonostante gli ostacoli degli scioperanti. L'impresa riescese il clan degli Stamper pagherà un pesante debito di vite. PERCHE' VEDERLO Perché è una selvaggia, ma certo appassionante esaltazione dell'individualismo americano. Stupisce chee Fonda, notissimi per le loro posizioni "liberal" siano partiti lancia in restail diritto- dovere di sciopero.