Sfida con il Teramo | Gabbianelli in forse

La Vigor non intende fermarsi, ma le condizioni didestano un po’ di preoccupazione. Non dovrebbe trattarsi di un infortunio particolarmente serio, ma in questa fase del campionato, ogni forfait ha il suo peso. Al di là dei contrattempi, in casa rossoblu si pensa con ottimismo alla gara contro il Città di, in programma al "Bianchelli" domenica pomeriggio alle 15. Vigor esono tornate arsi quest’anno dopo un’attesa lunga 40 anni. I precedenti spaziano dagli anni ’30 agli anni ’60, eppure gli scontri più frequenti sono riconducibili dal 1981 sino alla stagione 1984/1985, di fatto l’ultima stagione che ha contrapposto le due rivali una contro l’altra. Negli anni ’80 Vigor esi sono affrontate spesso, sempre nel campionato di Serie C2. Di acqua sotto i ponti ne è passata da allora: tante vicissitudini, storie ed esperienze diverse, oggi però Vigor esono tornate su palcoscenici importanti e sono pronte a scrivere un altro capitolo.