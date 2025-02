Ilrestodelcarlino.it - Sferra un pugno ad un’infermiera del Santa Maria, denunciata una donna di 46 anni

Reggio Emilia, 19 febbraio 2025 – Unahato unadper cercare di allontanarsi dal pronto soccorso ed è statadai carabinieri. È successo due notti fa all’ospedaleNuova di Reggio dove una 46enne residente a Montecchio, aveva fatto accesso in seguito ad un abuso di farmaci antidepressivi. All’improvviso è andata in escandescenza e ha colpito al volto una professionista sanitaria (che sarà dimessa poi con una prognosi di 28 giorni) nel tentativo di andarsene dalla struttura. Il personale medico ha allertato i carabinieri che sono arrivati sul posto e hanno bloccato la responsabile dell’aggressione per poi condurla in caserma. Qui è scattata la denuncia alla Procura con l’accusa di lesioni personali. In questi giorni è arrivata la condanna a duee due mesi a carico di un 29enne per avere aggredito i sanitari al pronto soccorso, lo scorso 19 gennaio.