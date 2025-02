Ilrestodelcarlino.it - Seta, il Piano ’vorrei ma non posso’: "Non ci sono risorse per gli autisti"

Nessuna volontà di investire piùper la qualità del lavoro deglie silenzio assoluto sul ruolo (e i soldi) della Regione. Trapelano ulteriori particolari deldi rilancio dipresentato ai soci i primi di febbraio. E che da giorni sta facendo fibrillare il mondo sindacale e istituzionale di Modena, Reggio e Piacenza. I sindaci soci avevano chiesto una forte inversione di rotta nel segno della qualità del lavoro e delle relazioni sindacali. Il– riassunto in 40 slide – in realtà conferma lein campo per migliorare le condizioni economiche degli– 600mila euro – e non aggiunge altro. Il sospetto è che, al di là delle buone intenzioni nelle dichiarazioni ufficiali, l’azienda a trazione Tper, quindi Bolognacentrica, non si sia sostanzialmente mossa sul fronte economico (salvo il ripristino di parte delle corse tagliate nel 2024, per un ritorno a regime tra aprile e settembre) dalle svogliate posizioni iniziali di ottobre.