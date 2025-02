Iodonna.it - Sesta stagione per il vicequestore romano trapiantato ad Aosta. Riuscirà a far pace col proprio passato?

È il solo poliziotto tv amato, forse, quanto Montalbano. Stasera il, nato dalla penna di Antonio Manzini, torna su Rai 2 (alle 21.25 e su Rai Play) in Rocco Schiavone 6 con quattro nuovi episodi. Rocco è ruvido, burbero, schietto, cinico e a volte indisciplinato, ma il pubblico lo amaperché imperfetto. “Rocco Schiavone”, la clip della serie Rai X Leggi anche › “Rocco Schiavone 6”: torna in tv la nuovaispirata ai libri di Antonio Manzini In Rocco Schiavone 6 Marco Giallini rimette il loden del(gli sta a pennello) per indagare su nuovi casi di omicidio tra la neve della Valle d’, Roma e Buenos Aires.